Antalya'da orman yangını çıktı!

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.Abone ol
Kumköy Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yangın, bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.