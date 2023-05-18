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Çekmeköy'de 2'si kamyon 7 araç zincirleme kazaya karıştı

Çekmeköy'de 2'si kamyon 7 araç zincirleme kazaya karıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Edirne istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KV 6830 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 2'si kamyon 6 aracın daha çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Edirne yönünde oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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