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Mescid-i Aksa'ya 900'den fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi

Mescid-i Aksa'ya 900'den fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi

Baskında Necef ve Celile bölgelerinden sorumlu Bakan Yitzhak Wasserlauf ile eski Likud Partisi Milletvekili aşırılıkçı haham Yehuda Glick de yer aldı

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İsrail güçlerinin koruması altındaki 900'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, aralarında eski Likud Partisi Milletvekili aşırılıkçı haham Yehuda Glick'in de bulunduğu fanatik Yahudi yerleşimciler, onar kişilik gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'e girişleri Meğaribe Kapısı'ndan çok sayıda İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan kısa açıklamaya göre ise baskın yapanlar arasında Necef ve Celile bölgelerinden sorumlu Bakan Yitzhak Wasserlauf da yer aldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin korumasındaki 923 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediği aktarıldı.

Aksa'ya yönelik bugünkü baskınlar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl provokatif şekilde düzenlenen "bayrak yürüyüşü" çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Yahudi yerleşimcilerin "bayrak yürüyüşü" dolayısıyla yaptığı çağrılar nedeniyle ilerleyen saatlerde baskınların artmasından endişe ediliyor.

Filistinli gruplar, geçen yıllarda Yahudi yerleşimcilerin taşkınlıkları ve saldırıları nedeniyle Filistinlilerle aralarında gerginlikler yaşanması sebebiyle "bayrak yürüyüşü"nün iptal edilmesini istiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta İsrail Meclisi'nde Likud Partisi üyelerine yaptığı açıklamada, "bayrak yürüyüşü' planlandığı gibi her zamanki rotasında devam edecek." demişti.

İsrail Kanalı 13'e göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de dahil olduğu dört İsrailli bakanın bayrak yürüyüşüne katılması planlanıyor.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüş sırasında Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuş, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

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