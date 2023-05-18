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Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile görüştü! İkinci turda kimi desteleyecek

Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile görüştü! İkinci turda kimi desteleyecek

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesi tavrı en çok merak edilen isim olan Sinan Oğan, Millet İttifakı ile ile ilk görüşmesini yaptı. Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile buluştu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.4 oy alarak ikinci tur için kritik isim haline gelen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ankara’daki görüşmede ikinci tur tavrının ele alındığı belirtildi.

Eski bir çalışma arkadaşı da vardı

İddiaya göre, Millet İttifakı paydaşlarının Ankara'da dün yaptığı toplantının ardından, akşam saatlerinde de Davutoğlu ile Sinan Oğan bir görüşme gerçekleştirdi. Sinan Oğan'ın eski çalışma arkadaşlarından bir kişinin de bulunduğu toplantının, ikinci tur öncesinde bir hazırlık görüşmesi olarak da değerlendirilebileceği öne sürüldü.

Millet İttifakı'na destek umudu...

Sözcü Televizyonu Editörü Deniz Gez, "Kaynağım toplantının çok verimli geçtiğini aktardı. Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nı desteklenmesi konusunda umutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

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