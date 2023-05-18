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Genç milli basketbolcular, Dünya ve Avrupa şampiyonaları için kampta

Genç milli basketbolcular, Dünya ve Avrupa şampiyonaları için kampta

19 ve 20 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımları, haziran ve temmuz aylarında düzenlenecek uluslararası turnuvalardan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

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Macaristan'da 24 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2023 Genç Erkekler Dünya Kupası ile Yunanistan'da 8-16 Temmuz'da düzenlenecek 2023 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, Kocaeli'da antrenör Fikret Doğan yönetiminde sürdürülen kampta hazırlıklarına devam ediyor.

"Türk basketbolunun geleceği açısından çok önemli bir jenerasyon"

Antrenör Fikret Doğan, AA muhabirine, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2023 Genç Erkekler Dünya Kupası'na, 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2023 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

Geçen sene İzmir'de gerçekleştirilen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olduklarını hatırlatan Doğan, "Avrupa Şampiyonası'nı iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Finali kaybettik ama jenerasyonumuz Türk basketbolunun geleceği açısından çok önemli. Kocaeli'deki çalışmalarımızdan çok memnunuz. Çok iyi şartlarda çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi, ay yıldızımızı her iki şampiyonada da iyi bir şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, kamptaki sporcuların moral ve motivasyonlarının iyi durumda olduğunu belirterek, bir gün çift, bir gün de tek antrenmanla çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Milli takımımız rakipler tarafından ciddiye alınıyor"

Kampta fiziksel gelişim ve taktik çalışmalar yaptıklarına değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Hazır bir şekilde şampiyonalara gitmeyi hedefliyoruz. Ümitliyiz, inşallah oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Dünya şampiyonası çok değerli ve oraya katılmak bile çok önemli. Milli takımımız, rakipler tarafından ciddiye alınıyor. İnşallah sakatlıksız bir tam kadroyla gitme fırsat yakalarız. Hedeflerimiz en üst seviyeye çıkmak ve her iki turnuvada da madalya kazanmak."

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