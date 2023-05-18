Ülke şokta! Türk anne ve iki kızı pansiyonda ölü bulundu

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herten şehrinde bir pansiyonda Türk bir kadın ve iki küçük kızı ölü bulundu.

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Polisten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Ruziye Öz ile kızları Peri (8) ile Masal'ın (5) kaldıkları pansiyondaki odada ölü bulunduğu, 35 yaşındaki babaları Uğur S.'nin, cinayet şüphelisi olarak Marl kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Geçen yıl Antalya'dan Almanya'ya gelen ailenin, Almanya'ya yerleşmek için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık ve polis, cinayet komisyonu kurarak inceleme başlattı.