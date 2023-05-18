Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ yine birbirine girdi! 'Nagehan'dan tiksiniyorum' deyince...

Medya ve siyasetin kan davalı ikisi bir kez daha birbirine girdi. Ümit Özdağ, “Nagehan Alçı'nın siyasi duruşundan tiksiniyorum” dedi. Türk milletinin 14 Mayıs'ta Ümit Özdağ'a sağlam bir tokat attığını ancak hala akıllanmadığını savunan Nagehan Alçı, "Ümit Özdağ ırkçı, faşist ve Kürt düşmanı" karşılığı verdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı bir kez daha karşı karşıya geldi. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, hakkında “Siyasi duruşundan ise gerçekten tiksindiğimi ifade etmek isterim” diyen Ümit Özdağ’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Ümit Özdağ gibi bir ırkçı-faşistin benden nefret etmesi benim için şeref madalyasıdır” diyen Alçı, “Türk milleti, 14 Mayıs’ta kendisine çok sert bir tokat attı, sandığa gömüldü. Hala ders almıyor, utanmıyor…” diye yazdı.

Siyasi duruşundan gerçekten tiksiniyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kişisel Twitter hesabından "Nagehan Alçı biraz öce Habertürk’te ‘Zafer Partisi Kürt düşmanı bir partidir’ demiş" deyip ekledi: "Öncelikle Zafer Partisi ve bilim Kürtleri ve Zazaları Türk Milleti’nin tarihi, kültürel ve soy açısından ayrılmaz parçası olarak kabul eder. Kendimize düşman olmayacağımıza göre Kürt düşmanı olmamız mümkün değildir. Nagehan Alçı’nın siyasi duruşundan ise gerçekten tiksindiğimi ifade etmek isterim.”

Bu benim için bir şeref madalyasıdır

Özdağ’ın bu sözlerine Alçı’dan yanıt geldi. “Ümit Özdağ gibi bir ırkçı-faşistin benden nefret etmesi benim için şeref madalyasıdır” diyen Alçı’nın sosyal medyadan Özdağ’a yönelik sözlerinin devamı şöyle:

“Özdağ, Kürt yurttaşlarımıza düşman. Gayrimüslim ve göçmen kardeşlerimize de düşman. Türk milleti, 14 Mayıs’ta kendisine çok sert bir tokat attı, sandığa gömüldü. Hala ders almıyor, utanmıyor…

"Marksistler bile 4 milletvekili çıkarırken Ümit Özdağ sıfır çekti. Sandıkta tam bir hezimet yaşadı Zafer Partisi. Bakalım bu büyük mağlubiyete rağmen kendisinden çok daha başarılı, genç ve popüler olan Sinan Ogan’a ZP genel başkanlık koltuğunu bırakma erdemini gösterebilecek mi?”