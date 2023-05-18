Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüs ihracatı katlanarak devam ediyor

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "İlk olarak 2021 yılında Fransa'ya teslim ettiğimiz NovoCiti Volt modelimiz ile başlayan elektrikli otobüs ihracatımız CitiVolt serisinin de eklenmesiyle her geçen çeyrekte büyüyor"

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Anadolu Isuzu, ihracat başarılarını gelişen elektrikli araç portföyü ile sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurt içinde olduğu gibi "dünyada büyüme" stratejisi doğrultusunda yurt dışı pazarlarında büyümesine devam ediyor.



Şirket, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kazandığı prestijli ihalelerle ve gerçekleştirdiği teslimatlarla mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirirken, yeni pazarlara açılmayı sürdürüyor.

Anadolu Isuzu'nun toplu ulaşım alanındaki en yeni çevreci düzenlemelere uyumlu olarak Türkiye'de geliştirip ürettiği, belediyeler ve ulaşım operatörleri başta olmak üzere kurumsal müşterilerinin güncel talep ve gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt veren yüzde 100 elektrikli, çevreci otobüsleri dünya kentlerinde başarılara imza atıyor.

Yurt dışına teslim ettiği araç sayısını her yıl artıran Anadolu Isuzu, aynı başarısını elektrikli araç teslimatlarında da sürdürüyor. Anadolu Isuzu, kazandığı tam elektrikli araç ihaleleri kapsamında 2023 yılında çoğu Avrupa ülkelerine olmak üzere toplamda 100'ü aşkın NovoCiti Volt ve CitiVolt serisi otobüsün teslimatını gerçekleştirecek.

- "Yurt içinde ve dünyada sektörümüze öncelik etmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otomotiv sektörünün tüm dünyada kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini ve Isuzu olarak bu süreçte ticari araçlar endüstrisinin etkin aktörleri arasında yer aldıklarını aktardı.

Sektörün geleceğini şekillendirmekte olan trendleri sadece izlemekle kalmadıklarını, sahip oldukları deneyim, AR-GE yeteneği ve üstün üretim kalitesi ile bu gelişmelere yön verdiklerini belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Araştırma geliştirme aşamasından teslimata ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm faaliyetlerimizde temel önceliğimiz olarak sürdürülebilirliği odağımıza alıyor, müşterilerimizin talep ve beklentilerine uygun geliştirdiğimiz araçlarımızı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak, ürün yelpazemizi elektrikli araç vizyonumuz doğrultusunda ürettiğimiz sıfır emisyonlu, sessiz, çevreci modellerimiz de önemli başarılara imza atıyor. Çayırova'daki 'akıllı fabrika' özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde ürettiğimiz, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan tam elektrikli araçlarımız tüm dünyadan büyük bir ilgi görüyor. İlk olarak 2021 yılında Fransa'ya teslim ettiğimiz NovoCiti Volt modelimiz ile başlayan elektrikli otobüs ihracatımız CitiVolt serisinin de eklenmesiyle her geçen çeyrekte büyüyor. Hızla gelişen tam elektrikli otobüs segmentinde gücümüzü yeni modellerle daha da artırarak yurt içinde ve dünyada sektörümüze öncelik etmeyi sürdüreceğiz."

- Isuzu NovoCiti Volt

Anadolu Isuzu'nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı ve dünyaya ihraç ettiği tam elektrikli midibüsü NovoCiti Volt göz alıcı tasarımı ve teknolojik donanımları ile büyük beğeni topluyor. Tasarım yarışması ABC Design Award'da "Transportation" kategorisinde ödüle layık görülen NovoCiti Volt, modern kentlerin talep ve gereksinimlerini tam olarak karşılıyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için doğayı koruma önceliği ile üretilen çevre dostu NovoCiti Volt, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan Isuzu NovoCiti Volt, 268kWh'lık batarya kapasitesi ile 400 kilometreye varan uzun bir menzile sahip. Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi, enerji tüketiminde maksimum operasyonel verimliliği sağlıyor.

Anadolu Isuzu'nun ilk kez 2022 sonbaharında Hannover IAA Transportation fuarında tanıtımını yaptığı 12 metrelik Citivolt elektrikli otobüs modeli işletmecisine oldukça önemli avantajlar sunuyor.



Yüzde 100 elektrikli sürüş ve sıfır emisyon özelliklerine sahip olan ve modern hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken CitiVolt serisi, Türkiye'de ve dünyada ulaşım ve taşımacılık sektörünün büyük ilgisini çekiyor. CitiVolt, sahip olduğu yüksek teknoloji özellikleri, zengin donanımı ve sıfır emisyon avantajının yanı sıra alçak tabanlı platformu ve geniş kapıları sayesinde yolcularına tamamen engelsiz bir erişim olanağı sağlıyor.

Yüksek performanslı elektrik motoru ile daha güçlü olan CitiVolt, ergonomik sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranı ile keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Sadece 3 saatte hızlı şarj olabilen CitiVolt serisi, tek şarjda 480 kilometre menzile sahip.