Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası Fransa'da yapılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 20-21 Mayıs tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

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Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Fransa’nın Brive-La-Galliarde bölgesinde düzenlenecek şampiyonaya 4 ekip ve 12 sporcuyla katılacak.

Geçtiğimiz yıl iki altın ve bir beşincilik başarısı elde eden genç milli kürekçiler, bu yılki organizasyonda Halil Kaan Köroğlu ile tek çifte, Aytimur Selçuk ve Enes Biber ikilisiyle iki tek, Damla Sungunapa, Yağmur Berkkam, Eda Erkan ve Nisan İpar dörtlüsüyle dört tek ve Yusuf Ziya Ateş, Gökmen Kaan Sezer, Selin Boz, Yiğit Yaşar Doğruok ve Ahmet Erdem’den oluşan dört tek dümencili tekne sınıflarında başarı kovalayacak.