BIST 4.659
DOLAR 19,79
EURO 21,41
ALTIN 1.257,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtıldı

Kocaeli'de 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtıldı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda projeyle üreticilere destek veriliyor.

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla hayata geçirilen "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" çerçevesinde, yaklaşık 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen projede, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre yardımıyla, bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklendi.

"Tarıma katkıda bulunmak için çiftçilik yapıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen üretici Bekir Yener, desteklerden duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Destek oldukları sürece daha çok ekip biçiyoruz. Ben 73 yaşındayım, kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Bu desteği verenlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İsmail Öztürk (70) de çiftçi olarak yaşadıkları zor zamanlarda belediyenin her zaman destek verdiğini vurgulayarak, gübre, tohum ve mazot desteğinin önemine değindi.

Kerim Avcı ise 7 dönüm arazisi olduğuna işaret ederek, "Tarıma katkıda bulunmak için çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Tahir Büyükakın başkanımız çiftçilerin her zaman yanında oluyor. Mazot, gübre, tohum, her türlü desteği veriyor. Üstelik bunları ayağımıza kadar getiriyorlar. Büyük hizmet. Sağ olsunlar, var olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da yeğen dehşeti kamerada: Miras kavgasında dayısını vurdu!
İstanbul’da yeğen dehşeti kamerada: Miras kavgasında dayısını vurdu!
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...
Arçelik, mağaza vitrinleriyle de sürdürülebilir yaşam için farkındalığı artırmayı hedefliyor
Arçelik, mağaza vitrinleriyle de sürdürülebilir yaşam için farkındalığı artırmayı hedefliyor
Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul finalinin adı: Inter - Manchester City
Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul finalinin adı: Inter - Manchester City
Kılıçdaroğlu yüzde 52 oy aldı Erdoğan oyları çaldı! Soner Yalçın işin aslını yazdı
Kılıçdaroğlu yüzde 52 oy aldı Erdoğan oyları çaldı! Soner Yalçın işin aslını yazdı
THY'den öğrencilere yüzde 50 indirimli bilet kampanyası
THY'den öğrencilere yüzde 50 indirimli bilet kampanyası
Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüs ihracatı katlanarak devam ediyor
Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüs ihracatı katlanarak devam ediyor
Balıkesir'de metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü!
Balıkesir'de metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü!
Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ yine birbirine girdi! 'Nagehan'dan tiksiniyorum' deyince...
Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ yine birbirine girdi! 'Nagehan'dan tiksiniyorum' deyince...
Emekli polis 92 yaşında öldü, çocukları evde ne var ne yok balkondan attı
Emekli polis 92 yaşında öldü, çocukları evde ne var ne yok balkondan attı
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Hakkari Çukurca'da ata tohumundan yılda 180 ton pirinç üretiliyor
Hakkari Çukurca'da ata tohumundan yılda 180 ton pirinç üretiliyor