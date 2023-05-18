THY'den öğrencilere yüzde 50 indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bilet alan öğrencilere yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim sağlayacağını açıkladı.

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Türk Hava Yolları öğrencilere yönelik olarak indirim kampanyasını duyurdu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bilet alacak öğrencilere biletler yüzde 50 indirimli satılacak. Uçuş tarihi olarak ise 1 Haziran 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. İndirimli fiyatın üzerine vergi ve harçlar eklenecek.

Öğrenci avantajlarından sadece Miles&Smiles üyesi öğrenciler yararlanabilecek. Üye olmayan kişilerin kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle Miles&Smiles üyesi olmaları gerekecek. Miles&Smiles üyelik numarası “Öğrenci Başvuru Formu” doldurulurken girilecek.

Miles&Smiles üyeliği bulunan/oluşturan ve Türkiye’de okuyan T.C. vatandaşı öğrenciler Miles&Smiles üyelik hesapları içerisinde “Kişisel Bilgiler” alanında bulunan “Öğrenci” seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Bu alan işaretlendikten sonra sistem üzerinden kontroller sağlanacak ve öğrenci statüsünde işlem yapabileceği teyit edilecek. Öğrenci statüsü onaylanan kişiler avantajlardan faydalanmaya başlayabilecek.

İç hat uçuşlarında öğrenci avantajlarından 13-25 yaş arası öğrenciler faydalanabilecek.

İlgili indirim sadece Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak.

Gençler daha çok keşfetsin diye, 19 Mayıs'ta öğrencilere özel yurt içi uçuşlar %50 indirimli!

Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs’ta alıyor, 1 Haziran - 31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine %50 indirimli uçuyor.