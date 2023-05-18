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Arçelik, mağaza vitrinleriyle de sürdürülebilir yaşam için farkındalığı artırmayı hedefliyor

Arçelik, mağaza vitrinleriyle de sürdürülebilir yaşam için farkındalığı artırmayı hedefliyor

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: - "Mağazalarımızın girişinden itibaren tüketicide iklim dostu bir yaşama ilham vermeyi amaçlıyoruz"

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Arçelik'in İstanbul Kadıköy, İstinye Park ve Yenibosna mağazalarının vitrinleri "Geleceği Birlikte İyileştirelim" sloganıyla tasarlandı.

Arçelik açıklamasına göre, şirket, sürdürülebilirlik alanında farkındalığı artırmak hedefiyle yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Başlattığı "İklim Dostu Hareket" ile müşterilerine günlük hayatlarında iklim dostu seçimler yapmak konusunda ilham vermeyi hedefleyen Arçelik, İstanbul'daki 3 mağazasının vitrin tasarımında "Geleceği Birlikte İyileştirelim" sloganına yer verdi.

Sanatçı Sergen Şehitoğlu'nun çalışması olan vitrinlerde, Arçelik logosu etrafında toprak ve yaşamın ışık kaynağı tasarlanarak gezegenimizin sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyulan yaşam döngüsü anlatılıyor. Proje, Arçelik'in İstanbul İstinye Park, Yenibosna ve Kadıköy'deki mağazalarının yanı sıra İstinye Park'ın dış cephe reklam alanında hayata geçirildi.

Kadıköy mağazası ayrıca, Arçelik'in iklim dostu mağazalarından biri olma özelliğini taşıyor. İklim dostu mağazalarının ilkini geçen yıl İzmir İstinye Park AVM'de tüketici ile buluşturan Arçelik'in iklim dostu mağazalarının sayısı 6'ya ulaştı.

- "Amacımız, iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye'de genişletmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, iklim kriziyle mücadeleye tüketicileri de dahil etmek üzere başlattıkları "İklim Dostu Hareket" kapsamında hayata geçirdikleri iklim dostu mağazaların sayısını artırdıklarını bildirdi.

Dinçer, "Amacımız, iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye'de genişletmek ve bu konuda diğer markalara da örnek olmak. Mağazalarımızın girişinden itibaren tüketicide iklim dostu bir yaşama ilham vermeyi amaçlıyoruz. Mağaza vitrinlerimizin de tüketicinin dikkatini ilk andan çekmek ve mesajımızı etkili şekilde iletmek bakımından doğru bir mecra olduğunu düşünüyoruz. Tüm müşterilerimizi ‘Geleceği Birlikte İyileştirmeye’ davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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