Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul finalinin adı: Inter - Manchester City

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya gelecek. Kulüp tarihindeki ikinci Devler Ligi finalini oynayacak iki ekipten Inter, 13 yıl ardan sonra ikinci şampiyonluğu, Manchester City ise ilk zaferi için sahaya çıkacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan’ı 2-0 ve 1-0’lık skorlarla eleyen Inter finale yükselen ilk ekip olurken, Real Madrid’i 1-1 ve 4-0’lık skorlarla saf dışı bırakan Manchester City, 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Inter ikinci, Manchester City ilk Devler Ligi şampiyonluğunu hedefliyor

Inter ve Manchester City, kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi. İtalyan ekibi, 13 yıl aranın ardından finale çıkarken, İngiliz temsilcisi ise 2 sene aradan sonra tekrar final bileti aldı. Daha önce 2009-2010 sezonunda final oynayan Inter, Santiago Bernabeu Stadı’ndaki maçta Alman ekibi Bayern Münih’i 2-0 mağlup ederek ilk Devler Ligi zaferine ulaşmıştı. Manchester City ise 2020-21 sezonunda ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde Dragao Stadı’nda oynanan karşılaşmada Chelsea’ye 1-0 kaybetmişti.

Öte yandan Inter’in 1993 senesi öncesi Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla yapılan turnuvada 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı ikinci kez finale ev sahipliği yapacak

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran’da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali, ikinci kez İngiliz ve İtalyan takımlarının mücadelesine sahne olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, daha önce 2004-2005 sezonunda İngiliz ekibi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Milan arasında oynanan finale ev sahipliği yapmıştı. Liverpool ile Milan arasında 25 Mayıs 2005'te oynanan karşılaşmanın normal süresi 3-3’lük eşitlikle tamamlanmış, golsüz geçen iki uzatma devresi sonrasındaki penaltı atışlarında İtalyan rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez mutlu sona ulaşmıştı.

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hiç yenilmedi

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 12 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederken, hiç yenilmedi. G grubunda Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag ile mücadele eden City, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puanla grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda Alman ekibi Leipzig ile eşleşen maviler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini sahasında 7-0’lık farklı skorla eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final aşamasında Bundesliga’nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşılaşan City, ilk müsabakayı sahasında 3-0 kazanırken, rövanş maçında 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid'i de 1-1 ve 4-0’lık skorlarla saf dışı bırakan City, adını finale yazdırdı.

Inter, zorlu rakipleri eledi

Inter; Bayern Münih, Barcelona ve Viktoria Plzen’in bulunduğu C grubunu 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Porto ile karşılaşan İtalyan ekibi, 1-0 ve 1-1’lik skorlarla çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Benfica ile eşleşen mavi-siyahlılar, deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kaldı ve yarı finalde yükseldi. Bu turda ezeli rakibi Milan'la rakip olan Inter, San Siro’da 2-0, Giuseppe Meazza’da da 1-0 kazanarak finaldeki yerini aldı.

Manchester City’de Haaland 12 golle dikkat çekiyor

Bu sezon Şampiyonalar Ligi’nde 12 maçta 31 gol atıp, sadece 5 gol yiyen Manchester City, 38 gol kaydeden Benfica’nın ardından en skorer ikinci takım oldu. Mavilerin golcü futbolcusu Haaland ise bulduğu 12 golle gol krallığında zirvede, De Bruyne de 6 asistle asist krallığında en üstte yer aldı. Inter ise bu sezon Devler Ligi’nde çıktığı 12 karşılaşmada 19 gol attı, 10 gol yedi. Mavi-siyahlılarda Edin Dzeko 4 gol kaydederken, Federico Dimarco da 5 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek 5. Türk futbolcu olacak

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu; Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan'ın ardından takımlarıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 5. milli futbolcu oldu. Bu güne kadar Devler Ligi’nde zafere ulaşabilen Türk futbolcu bulunmazken, Hakan Çalhanoğlu, 10 Haziran’da yapılacak finalde Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk olmak için mücadele edecek. Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için sahaya çıkacak. Daha önce 2020-2021 sezonunda oynanan finalde 90 dakika sahada kalan İlkay, Chelsea’nin mücadeleyi 1-0 kazanmasıyla mutlu sona ulaşamamıştı.