Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, vatandaşın ilk turda neden kendilerine oy vermediği ve bununla kendilerine ne mesaj verdiğini açıkladı... Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da PKK ile pazarlık ve FETÖ üzerinden yüklendi.

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Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura gitmeye hazırlanırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla ilgili olarak CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Erdoğan'a PKK ile pazarlık, FETÖ, mülteciler ve malvarlığı üzerinden yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Hiç seçim olmamış gibi...

- 14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü cumhuriyetimiz için, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü 2 aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi milletimizin karşısına çıkacak.

- Başta ilk turda bize inanan, destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim.

İktidarın küstahlığına güçlü şekilde durduk

- İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına güçlü bir şekilde dur dedik. Milletimin oyunun yarısını bile alamadı. İktidar partisinin oyları önemli şekilde eridi, 7 puan geriledi.

- Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci, Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim.

- Vatandaşlar da montajlardan ve bundan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli, namuslu, doğruları söyleyen...

İlk turda memnuniyetsizliğini gösterdi

- Ancak; siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyası ile aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

- Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini ortaya koydu.

Millet oy vermeyerek bize ne mesaj verdi:

- Milletimiz bize de etkili bir mesaj verdi: Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi gidip tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeyerek Erdoğan'a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldı vatandaşlarımız.

- Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanlarımız var. 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

Her sandık için 5 müşahit istiyorum

- YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim: Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık.

- Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil, 5 müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek daha fazla kadın ve erkek müşahide ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum.

Sen değil misin terörle masaya oturan

- Önce şu terör meselesini, bize iftira atmaya çalışan Erdoğan'la konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, bize kara çalmak!

- İlan ediyorum: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım!

Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten

- Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için, vatanım için çalışacağım.

- Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, yalvarırım geri dön diyen sen değil misin! Onunla el ele verip şanlı TSK'ya kumpas kuran! Bu millet bunları bilmiyor mu!

- Ben hiçbir zaman mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım asla ve asla durmayacağım.

İktidara gelir gelmez hepsini göndereceğim

- Erdoğan; sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Yetmedi, ithal oy sağlamak için T.C. vatandaşlığını sattın! Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün.

- İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim!

Sinan Ateş'in hesabını soracağım

- Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. Bu sebeple; iki adet torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım.

Parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin

- Sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Bu yüzükten başka bir şeyim varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedin. Şimdi kendini, ailenin ve etrafındakileri zengin ettin. Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım, tenezzül etmedim. Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın, beytül male el uzatının gözünü çıkaracağım, o parayı alacağım. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Bu memlekette namuslu ve vatansever kamu görevlileri var.

Dolar 30 lira, ekmek 10 lira olacak

- Farkında mısınız, bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek.

- Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalat derinleşecek, bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak.

Her meşrepten teröristi ülkeye sokacak

- Bunlar kalırsa; şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin kontrolüne geçecek. Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek. Bunlar kalırsa, domuz bağı insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek. Her meşrepten teröristi memlekete ve meclise sokacaklar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz.

Vatanını seven sandığa gelsin

- Vatanının seven kimse buna izin vermeyecek! Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir.

- En az 1 milyon insan sandık başında olacağız! Güvenliği sağlayacağız.

- Vatandaşım; seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.

- Biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin, vatanını seven sandığa gelsin.