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YÖK'ten üniversite sınavlarına seçim ayarı! Sınavlar 1 Haziran'dan sonra yapılacak

YÖK'ten üniversite sınavlarına seçim ayarı! Sınavlar 1 Haziran'dan sonra yapılacak

YÖK, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin memleketlerine gideceklerini hatırlatarak 26-31 mayıs tarihleri arasında yapılacak fiziki ya da online sınavların iptal edilmesini talep etmişti.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), bu çağrının ardından üniversitelerde yapılacak bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verdi.

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