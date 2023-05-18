YÖK'ten üniversite sınavlarına seçim ayarı! Sınavlar 1 Haziran'dan sonra yapılacak
YÖK, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin memleketlerine gideceklerini hatırlatarak 26-31 mayıs tarihleri arasında yapılacak fiziki ya da online sınavların iptal edilmesini talep etmişti.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK), bu çağrının ardından üniversitelerde yapılacak bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verdi.