Konya'da vahşet! Evlendikten 2 gün sonra karısını öldürdü

KONYA'da evlendikten iki gün sonra karısını bıçaklayarak öldüren sanığa, 24 yıl hapis cezası verildi. Sanık son sözünde pişman olduğunu söyledi.Abone ol
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat D, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Sanık Murat D, savunmasında böyle bir olay olmasını istemediğini bildirdi.
Son sözünde...
Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu dile getirdi.
Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanığı, eylemi maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.