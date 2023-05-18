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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei Watch D ile tansiyon kontrol altında

Huawei Watch D ile tansiyon kontrol altında

Akıllı hassas sensör, 0,01 mmHg ’ye kadar kalp ritim basıncı değişikliklerini tanımlayabiliyor

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Huawei Watch D, bilek tipi EKG ve ilk kez gerçek zamanlı her yerde tansiyon izlemeyi mümkün kılarak, sağlık izlemenin rahatlığını tüketicilerin bileklerine getiriyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Watch D, tüketiciler için günlük sağlık izleme ve günlük takip arkadaşı olarak yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tansiyon ölçümünün doğruluğu, geleneksel akıllı saatlerde bilek üzerindeki sıkılık ve takma pozisyonundan etkileniyor.


Huawei Watch D'nin yüksek çözünürlüklü basınç sensörü, geri besleme basınç kontrol devresi ve düşük akışlı hava yolu sayesinde, hassas basınç ölçüm sistemi en fazla ±3mmHg basınç ölçüm hassasiyetiyle kullanıcıların her zaman ve her yerde tansiyon ölçmesine olanak tanıyor.

Tansiyon takibine doğrudan erişim imkanı veren özel İşlevsel düğmesi ve ana ekrana dönmek veya uygulama menüsüne erişmek için bir ana ekran tuşu bulunan saat, çift katmanlı ergonomik hava yastığı içer basınç değişikliklerini doğru algılayarak hatasız tansiyon ölçümüne olanak tanıyor.

Huawei TruBP Algoritması son 6 yıldır geliştiriliyor ve 20'den fazla ilgili patentten oluşuyor. Bu algoritma akıllı ölçüm yardımı, tansiyon duyarlılığı değerlendirmesi, özellikleri ve pozisyonu destekliyor.

Akıllı hassas sensör, 0,01 mmHg ’ye kadar kalp ritim basıncı değişikliklerini tanımlayabiliyor. 128Hz Basınç kontrol devresi, bir mikro pompa kullanarak hava akışını ayarlıyor. Havayolu tasarımı, +/- 3 mmHG basınç doğruluğu ile sonuçlanan akışkan simülasyonuna dayanıyor.

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