Kahramanmaraş depreminde bu mahallede 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti! Günler sonra görüntülendi

Mahallenin son durumu hakkında açıklamada bulunan muhtar Cemal Kaya, “En büyük yıkım mahallemizde meydana geldi. 4 bin 500 civarında mahallemizde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mahallemizde 62 bloktan oluşan bina vardı. Bunun 40 bloğu yıkıldı ve 22 blok ayakta kaldı. Böyle bir felaketle karşılaştık.