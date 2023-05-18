Kahramanmaraş depreminde bu mahallede 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti! Günler sonra görüntülendi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'nin olduğu Şazibey Mahallesi'nin yüzde 80’i yıkıldı, onlarca kişi hayatını kaybetti. Depremden günler sonra bölge görüntülendi...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehirde binalar çöktü. Binlerce insanın hayatını kaybettiği şehirde depremin ev fazla yara aldığı mahalle ise merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi oldu.
Depremle özdeşleşen Ebrar Sitesi’nde yaklaşık 21 blok yıkıldı. Binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı.
Mahallede ise yaklaşık 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mahallenin son durumu hakkında açıklamada bulunan muhtar Cemal Kaya, “En büyük yıkım mahallemizde meydana geldi. 4 bin 500 civarında mahallemizde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mahallemizde 62 bloktan oluşan bina vardı. Bunun 40 bloğu yıkıldı ve 22 blok ayakta kaldı. Böyle bir felaketle karşılaştık.