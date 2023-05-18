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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka’nın konuğu Konyaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka’nın konuğu Konyaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftasında Pınar Karşıyaka, normal sezonun son maçında Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 19.00’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda başlayacak.

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Konyaspor haftalar öncesinde ligden düşerken, İzmir temsilcisi ise rakibini yenerek Anadolu Efes’in kaybetmesi halinde üçüncü sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 20 galibiyet, 9 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alırken, Konya ekibi ise 7 galibiyet, 22 mağlubiyetle ligin son sırası olan 16. sırada bulunuyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı 82-71 kazanmıştı.

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