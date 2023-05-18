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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Amerikalı gazeteciler Bernstein ve Woodward'a göre, yapay zeka haberciliği olumsuz etkileyebilir

Amerikalı gazeteciler Bernstein ve Woodward'a göre, yapay zeka haberciliği olumsuz etkileyebilir

Amerikalı gazeteciler Carl Bernstein ve Bob Woodward, yapay zekanın haberciliğin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek en büyük güç olduğunu belirtti.

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Bernstein ve Woodward, BBC’ye verdikleri röportajda, yapay zekanın gazeteciliğin geleceğini nasıl etkileyeceği değerlendirdi.

Yapay zekanın gazeteciliğin geleceğine olumsuz yönde meydan okuyan en büyük güç olduğunu dile getiren ikili, yapay zekanın hızlı gelişiminin işten çıkarılmalara, mahremiyetin ihlaline ve doğru olmayan bilginin dolaşımının artmasına neden olacağını vurguladı.

Bernstein, hakikatin insan yaşamındaki her şeyin temeli olduğunu dile getirerek neyin yanlış olduğunun değil, doğru olanın ne olduğunun bilinmesinin gerektiğini ve basının ise bir toplumda bunu sağlayacak temel unsur olduğunu dile getirdi.

Woodward ise yapay zekanın sınırlarının olduğunu öne çıkararak “Örneğin Pentagon'u arayarak genelkurmay başkanı ile görüşmek istediğimi söylerim. O benimle görüşecek veya görüşmeyecektir. Bunun cevabını alabilirim. Yapay zeka ise bunu yapamaz.” ifadesini kullandı.

BBC muhabiri ikiliyle röportajında, Chat GPT’nin Bernstein ve Woodward hakkında yazdıklarını okudu.

Chat GPT programı, ikilinin hayatlarını kısaca özetledikten sonra Bernstein ve Woodward’ın yeni nesil gazetecilere ilham verdiğini ve emektar muhabirlerin araştırmacı gazeteciliğin standartlarını belirlediğini aktardı.

Bernstein, Chat GPT’nin özetine cevap olarak, programın yaptığı şeye hayranlık duymadığını ve kendileri hakkında internette yazılanların bir karışımı olduğunu belirtti.

Chat GPT’nin, ikilinin eskiden katıldıkları bir konferansın broşürünü tanıdığını gördüğünde ise Bernstein, yapay zekanın bu dünyada mücadele etmeleri gereken en büyük güç olduğunu söyledi.

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