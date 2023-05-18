Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrılış nedeniyle ilgili konuştu! Yeni adresi belli oldu

14 Mayıs seçimlerinin ardından uzun yıllardır çalıştığı Habertürk'ten sürpriz bir şekilde ayrılan Fatih Altaylı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın 'Teke Tek' programının yeni adresi belli oldu.

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Habertürk'ten ayrılığının ardından ilk kez konuşan Fatih Altaylı, 14 Mayıs seçimi gecesi ekranlara çıkarılmadığı iddiasını doğruladı. Ancak Altaylı, ayrılığının sadece bu sebepten kaynaklanmadığını da vurguladı.

Habertürk’ten ayrılış sebebinin seçim gecesi ekrana çıkarılmaması olup olmadığı kendisine sorulurken Altaylı “Hayır. Ekran meraklısı değilim. Beni çıkarmadılar diye ayrılacak değilim. Bir günlük bir şey değildir, ayrılma süreçleri. Bir şeye kızdım ayrılacağım diyecek kadar salak değilim.” diye konuştu.

Oda TV'den Uğurcan Biçer'e konuşan ünlü gazeteci, izleyicileri tarafından bir efsane haline gelen "Teke Tek" programının bundan sonra dijital platformda yayınlanacağını duyurdu. Altaylı dijital platformun adını vermedi.

Altaylı'nın Habertürk'ten ayrılışının ardından programının yeni formatı ve platformu, izleyiciler ve medya sektörü tarafından merakla bekleniyor. "Teke Tek" programı, Altaylı'nın sert soruları ve canlı tartışmalarıyla biliniyor ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Fatih Altaylı'nın yeni platformda ne tür değişiklikler yapacağı veya programın formatını nasıl uyarlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, dijital platformların geleneksel yayın kanallarına kıyasla daha fazla esneklik sunduğu göz önüne alındığında, "Teke Tek"in yeni versiyonunun izleyicileri için sürprizler içerebileceği düşünülüyor.