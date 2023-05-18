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Vladimir Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınağı ortaya çıktı! İşte kaçış yolu...

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Vladimir Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınağı ortaya çıktı! İşte kaçış yolu...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz kıyısındaki lüks konutuna bağlanan gizli sığınağın görüntüleri ortaya çıktı. Acil durum anında Putin'in konuttan kaçabilmesi için sahile yer altından çıkan tüneller de hazırlanmış.

Vladimir Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınağı ortaya çıktı! İşte kaçış yolu...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısındaki lüks malikanesine bağlı sığınağın detayları ortaya çıktı…

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Vladimir Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınağı ortaya çıktı! İşte kaçış yolu...

Milyarlarca dolarlık konut kompleksinin detaylarını ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider paylaştı. 

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Vladimir Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınağı ortaya çıktı! İşte kaçış yolu...

Rus muhaliflerin paylaşımlarını yayınlayan ABD medyası, Putin’in lüks konutunda nargile salonu, şarap mahzeni, kilise, buz pisti ve helikopter pisti yer aldığı belirtildi.

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Vladimir Putin'in Karadeniz'deki gizli sığınağı ortaya çıktı! İşte kaçış yolu...

Rus muhalifler, Putin’in konutundaki gizli sığınağın da detaylarını ve planlarını paylaştı. 

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