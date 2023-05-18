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Sivas'ta barajlardaki doluluk yüzde 80'e ulaştı

Sivas'ta barajlardaki doluluk yüzde 80'e ulaştı

Vali Yılmaz Şimşek: - "İnşallah yağışlarla birlikte bu hasat döneminde önemli bir rekolte bekliyoruz"

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentteki son yağışlarla barajlardaki doluluğun yüzde 80'lere ulaştığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinin tarım arazisinde incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Şimşek, il genelinde kurak geçen kış mevsiminin ardından nisan ayında başlayan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü aktardı.

Sivas'ın Türkiye'nin en önemli tarım potansiyeline sahip illerden olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz ekonomisi daha çok tarıma dayalı. Ülkemiz ekonomisine de ülkemiz tarımsal milli hasılasına da ciddi katkı yapan bir il durumundayız. Gerçekten ilimiz önemli bir tarım potansiyelini barındırıyor. Yaklaşık 8 milyon dekarlık alanda tarım yapılıyor ve bunun yarısında hububat ekimi gerçekleştiriliyor. Şu anda da bu hububat tarım arazisinde incelemelerde bulunuyoruz. Son aylarda gelen yağışlarla birlikte çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve barajlarımızdaki doluluk da yüzde 80'leri buldu. İnşallah bu yağışlarla birlikte bu hasat döneminde önemli bir rekolte bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimizin bu hasat döneminde yüzü gülecek, onlar için daha bereketli bir yıl olacak."

Vali Şimşek'e ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ eşlik etti.

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