Anket yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen yabancı lider oldu

KAZAKİSTAN’da yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen yabancı ülke lideri oldu. Erdoğan’ı Putin ve Zelenskiy takip etti.

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Demoscope isimli merkez tarafından 14 bölgede 18 yaş üstünde 1100 kişi ile anket yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve yabancı ülke liderlerinin isimlerinin bulunduğu ankette “Hangi lideri beğeniyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Tokayev’in ilk sırada çıktığı ankette, en çok beğenilen yabancı lider yüzde 55,6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Ankette Erdoğan’ı sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy takip etti.