BIST 4.529
DOLAR 19,79
EURO 21,36
ALTIN 1.256,24
HABER /  DÜNYA

Anket yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen yabancı lider oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anket yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen yabancı lider oldu

KAZAKİSTAN’da yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen yabancı ülke lideri oldu. Erdoğan’ı Putin ve Zelenskiy takip etti.

Abone ol

Demoscope isimli merkez tarafından 14 bölgede 18 yaş üstünde 1100 kişi ile anket yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve yabancı ülke liderlerinin isimlerinin bulunduğu ankette “Hangi lideri beğeniyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Tokayev’in ilk sırada çıktığı ankette, en çok beğenilen yabancı lider yüzde 55,6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Ankette Erdoğan’ı sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bozdağ'dan muhalefete, depremzedelere hakaret eleştirisi
Bakan Bozdağ'dan muhalefete, depremzedelere hakaret eleştirisi
Elini masaya vuran yumruğunu sıkan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Kapaktepe'den tepki
Elini masaya vuran yumruğunu sıkan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Kapaktepe'den tepki
ABD'de 8 yaşındaki kız çocuğu sınır güvenliğinin nezaretindeyken öldü
ABD'de 8 yaşındaki kız çocuğu sınır güvenliğinin nezaretindeyken öldü
İstanbul’da kumar operasyonu: 157 kişiye işlem yapıldı, kumarcılara ceza yağdı
İstanbul’da kumar operasyonu: 157 kişiye işlem yapıldı, kumarcılara ceza yağdı
AK Parti'de yeni Mehmet Şimşek kulisi! Kabine'de sadece iki bakan kalacak
AK Parti'de yeni Mehmet Şimşek kulisi! Kabine'de sadece iki bakan kalacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
İsrail, Hollanda'ya 305 milyon dolar değerinde topçu füzesi fırlatma sistemi sattı
İsrail, Hollanda'ya 305 milyon dolar değerinde topçu füzesi fırlatma sistemi sattı
Türkiye Kamu-Sen'den memurların "afet tazminatına" ilişkin dilekçe
Türkiye Kamu-Sen'den memurların "afet tazminatına" ilişkin dilekçe
Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu
Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu
Memurlara görev yaptıkları il ve ilçeye göre kira yardımı yapılacak! Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
Memurlara görev yaptıkları il ve ilçeye göre kira yardımı yapılacak! Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti