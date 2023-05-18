AK Parti'de yeni Mehmet Şimşek kulisi! Kabine'de sadece iki bakan kalacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci tura kalmasının ardından AK Parti kulisleri hareketlendi. İkinci turu kazanacaklarına kesin gözüyle bakan AK Parti'de kimlerin bakan olacağı tartışmaları tam gaz sürüyor. Son alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman mitingine katılan Mehmet Şimşek'le ilgili yeni iddialar gündemde.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti'de hem seçim kampanyası hem de seçimden sonra kimin hangi koltuğa oturacağıyla ilgili çalışmalar sürüyor. İkinci turu kesin kazanacakları gözüyle bakılan AK Parti'de olası kabineye girmesi beklenen isimlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Yeni Kabine'de iki eski bakan olacak

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre yeni kabine üyelerinin ağırlıklı olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarından isimlerin yanı sıra AK Parti içinde siyaset yapan isimlerden oluşması bekleniyor. Ekonomim gazetesinin kulis haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Asgari Ücret artışı, emeklilere zam ve EYT sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yeni Kabine'de olması bekleniyor.

İddia: Eski bakanlar giremeyecek

AK Parti kulislerindeki diğer bir senaryoya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak.

Mehmet Şimşek belirsizliği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı çalışmalara destek verdiğini açıkladığı, Batman mitingine de gelen, Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesi konusunda belirsizlik var. 'Siyasete dönmeyeceğim' açıklamasına rağmen Şimşek seçeneği, hem siyasi hem de ekonomi çevrelerinde hala konuşulmaya devam ediyor.

Ekonomi için düşünülen isimler

Ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz bulunuyor. Seçim beyannamesini hazırlayan ekip içerisinde bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ismi de bakanlık için geçiyor.

Başka kimler Kabine'de olacak

Öte yandan, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un adı da ön planda. Yine üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan grup başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Fatih Şahin kabinede yer alabilecek isimler arasında sayılıyor.