BIST 4.641
DOLAR 19,79
EURO 21,39
ALTIN 1.258,62
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Elini masaya vuran yumruğunu sıkan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Kapaktepe'den tepki

Elini masaya vuran yumruğunu sıkan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Kapaktepe'den tepki

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun gergin hali ve sert söylemlerine tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Size tavsiyemiz, yaşadığınız tarihi yenilgiye kılıf aramayı bırakıp, acı gerçeklerle yüzleşmeniz ve siyasi nezaketle 28 Mayıs akşamını beklemenizdir." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği sonucu alamayarak ikinci tura kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söylemlerini sertleştirdi.

Çektiği iki videoda elimi masaya vuran ve yumruğunu sıkan Kıılçdaroğlu siyasi atmosferi germekle eleştiriliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kılıçdaroğlu'nun tartışılan videolarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Anketörler tarafından kandırıldınız"

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de yeni Mehmet Şimşek kulisi! Kabine'de sadece iki bakan kalacak
AK Parti'de yeni Mehmet Şimşek kulisi! Kabine'de sadece iki bakan kalacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
İsrail, Hollanda'ya 305 milyon dolar değerinde topçu füzesi fırlatma sistemi sattı
İsrail, Hollanda'ya 305 milyon dolar değerinde topçu füzesi fırlatma sistemi sattı
Türkiye Kamu-Sen'den memurların "afet tazminatına" ilişkin dilekçe
Türkiye Kamu-Sen'den memurların "afet tazminatına" ilişkin dilekçe
Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu
Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu
Memurlara görev yaptıkları il ve ilçeye göre kira yardımı yapılacak! Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
Memurlara görev yaptıkları il ve ilçeye göre kira yardımı yapılacak! Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini böcekler istila etti
Sivas'ta barajlardaki doluluk yüzde 80'e ulaştı
Sivas'ta barajlardaki doluluk yüzde 80'e ulaştı
ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yükseliyor!
ABD'de depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yükseliyor!
Borsa İstanbul AŞ’nin Girişim Sermayesi Pazarı'na ilişkin esaslar düzenlendi
Borsa İstanbul AŞ’nin Girişim Sermayesi Pazarı'na ilişkin esaslar düzenlendi
Tekirdağ’da otobüs bekleyen adama, otomobil çarptı: 1 ölü
Tekirdağ’da otobüs bekleyen adama, otomobil çarptı: 1 ölü