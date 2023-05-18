Elini masaya vuran yumruğunu sıkan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Kapaktepe'den tepki
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun gergin hali ve sert söylemlerine tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Size tavsiyemiz, yaşadığınız tarihi yenilgiye kılıf aramayı bırakıp, acı gerçeklerle yüzleşmeniz ve siyasi nezaketle 28 Mayıs akşamını beklemenizdir." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği sonucu alamayarak ikinci tura kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söylemlerini sertleştirdi.
Çektiği iki videoda elimi masaya vuran ve yumruğunu sıkan Kıılçdaroğlu siyasi atmosferi germekle eleştiriliyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kılıçdaroğlu'nun tartışılan videolarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Anketörler tarafından kandırıldınız"