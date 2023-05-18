BIST 4.539
DOLAR 19,79
EURO 21,37
ALTIN 1.256,72
HABER /  SPOR

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Abone ol

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam ederken, kırmızı-beyazlı ekip son bölümde çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 20 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı
DenizBank sürdürülebilirlik hedefiyle 610 milyon dolar yurt dışı ihraç gerçekleştirdi
DenizBank sürdürülebilirlik hedefiyle 610 milyon dolar yurt dışı ihraç gerçekleştirdi
14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu
14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu
Bosna Hersek Federasyonu Vergi İdaresi, FETÖ bağlantılı okulların vergi borcunu açıkladı
Bosna Hersek Federasyonu Vergi İdaresi, FETÖ bağlantılı okulların vergi borcunu açıkladı
e-YÖKDİL, e-YDS ve MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı hafta sonu yapılacak
e-YÖKDİL, e-YDS ve MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı hafta sonu yapılacak
Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu
Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu
Anket yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen yabancı lider oldu
Anket yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen yabancı lider oldu