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Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı

Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Özcan sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Erdoğan'ı desteklememe' çağrısı yaptı. Özcan, "Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi bekler, saygılarımı sunarım." dedi.

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Sığınmacılara yönelik söylemleri ve uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Sayın @dbdevletbahceli
Öncelikle 14 Mayıs seçimlerinde partinizin elde ettiği başarıdan dolayı zatıâlinizi ve partinizi kutlarım. Ancak tarihi sorumluluğum gereği birkaç hususu sizlere haddimi aşmadan hatırlatmak isterim.

AKP hiçbir zaman gerçek anlamda Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk’ü içselleştirememiştir.

AKP kurulduğundan bu yana hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmamıştır.

Bunların nihai amacı, Türkiye’yi Türk Milliyetçiliği ’ne dayalı bir devlet olarak yönetmek değil, ümmet esasına dayalı bir devlete dönüştürmektir.

Sizin de hassasiyetle üzerinde durduğunuz sığınmacılar meselesi, üniter yapıyı bozmaya dönük gizli bir istila girişimidir.

Tüm bu sebeplerle, muhalefetin de hatalarını görüp söyleyen ve bu yüzden halen siyasi bedel ödemekte olan samimi bir Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olarak; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemek suretiyle Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi bekler, saygılarımı sunarım."

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