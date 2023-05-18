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14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu

14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, 14 Mayıs öncesi anketlerde bu sonuca en yakın tahminlerde bulunan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, ikinci tura ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir, "Erdoğan yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Türk milleti beka konusunda duruş sergiliyor.' dedi.

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OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, tvnet'te canlı yayına konuk oldu.

Seçimlerin ilk turlarının en başarılı anket sonuçlarını ortaya çıkaran araştırma şirketinin başında olan Daşdemir, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla kazanacağını söyledi.

Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmediğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.

"Türk milleti beka konusunda duruş sergiliyor"

Daşdemir Kılıçdaroğlu'nun neden kazanamayacağına ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Sebeplerini sayayım. En az 53 ve üzeri alacak Erdoğan. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir beklentiyle girdi, algılar oluşturdu. Alevilik gibi unsurları kullandı. Davutoğlu da Sünni olduğunu söyledi, böyle bir seçime gittik. Herkes kazanacaklarını söylüyordu, çakıldılar. Davutoğlu'nun yaptıkları sorgulanmadı. Küçük partilerin ittifaka katkıları olduğunu düşünmüyorum, kayıpları olmuştur. Binde 1 bile oyu yok bunlar Meclis'te temsil edecekler.

CHP üzerinden 38 kişiyi Meclis'e soktular, CHP aslında iyi bir modelizasyon kurdu. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Algıyla bu süreci okuyamadılar, bu yorumları yaptım benimkiler doğru.

Erdoğan bu seçimlerde galip. Tüm algılara rağmen oluşan sonuca bakmak lazım. AK Parti ilk kurulduğunda yüzde 34 oy almış, bugün yüzde 1 artırarak yüzde 35 oy almış. Kılıçdaroğlu hangi seçimde galip? Meclis aritmetiğine baktığınızda Erdoğan büyük bir farkla galip. Türk milleti beka ve genel duruş açısından duruş sergiliyor."

Optimar seçimi bilenler arasındaydı

14 Mayıs seçimlerinin en çok merak edilenlerinden birisi de anket firmaları olmuştu. SONAR ve Optimar sonuca en yakın şirketlerden oldular. Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın anketinde Erdoğan yüzde 50.4, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.7, Sinan Oğan yüzde 3.4 ve Muharrem İnce yüzde 1.5 oy aldı.

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