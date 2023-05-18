Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Saraybosna Helal Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Bosna Bank International'ın (BBI), İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği desteğiyle üçüncüsünü düzenlediği fuarın, Saraybosna'da otelde yapılan açılış törenine, üst düzey yetkililerin yanı sıra helal tedarik zincirinin her alanından temsilciler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, fuarın hem ekonomik hem de dini açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Kavazovic, "Helal, insanın ahirette mutlu bir yaşam sürmesini sağlar. Helal, insana verilmiş bir emanet ve dini açıdan bir zorunlulukken, yasal açıdan bir haktır." dedi.

Helal endüstrinin bugünün en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olduğuna dikkati çeken Kavazovic, helal ürünlere Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de talep gösterdiğini kaydetti.

- "Helal sektörü, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden"

Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanı Zlatko Mijatovic de Saraybosna'da uluslararası anlamda çok önemli etkinliklerin düzenlendiğine işaret ederek, "Bu fuarda ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından katılımcılar yer alıyor. Helal sektörü, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden. Dünyada Müslüman nüfusun artması da bu sektörün gelişimine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Bosna Hersek Helal Kalite Belgelendirme Ajansı Direktörü Damir Alihodzic, helal konseptinin, İslami şartlara uyumlu ve kaliteli bir şekilde, dünyanın birçok yerinde ilgi gördüğünü belirterek, fuarın Bosna Hersek'teki helal endüstrisine ilişkin farkındalığın artırılmasında kilit rol oynadığı söyledi.

Forum Müdürü Dino Selimovic ise foruma katılımın helal sektörüne olan ilgiyi gösterdiğini ifade etti.

Helal sektöründe tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getiren fuar, yarın en başarılı katılımcılara Saraybosna Helal Fuarı Ödülü verilmesiyle sona erecek.

Fuara başta Bosna Hersek ve bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinden 66 firma katılıyor.