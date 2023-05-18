BIST 4.539
DOLAR 19,79
EURO 21,37
ALTIN 1.256,72
HABER /  SPOR

İstanbulspor'u deviren Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler!

İstanbulspor'u deviren Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler!

Avrupa basını, Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetinin ardından yarışı değerlendirdi. Belçikalılar, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı." dedi.

Abone ol

Aslan, İstanbulspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü ve mutlu son için büyük bir avantaj yakaladı.

Belçika basınından, "m.gva.be" sitesi, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı. Bir galibiyet daha alan Dries Mertens ve arkadaşları, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını sekize çıkardı" yorumunu yaptı. Almanya'dan Kicker, "Galatasaray, şampiyonluğa doğru bir sonraki büyük adımını attı" satırlarına imza attı.

Çok yakından hissediyor

İtalya'dan "tuttomercatoweb.com" sitesi, "Icardi, Galatasaray'ı uçuruyor. İstanbulspor'a da 2 gol attı ve Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti" yorumunda bulundu.

Arjantin basınından "elgrafico.com.ar" sitesi, "Mauro Icardi, şampiyonluğu çok daha yakından hisseden Galatasaray için 2 gol attı. İstanbulspor'u da geçen Türk devi, artık şampiyonluk için kalan kısa zamanın geçmesini bekliyor" sözleriyle ligdeki yarışı değerlendirdi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte araç satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandıran 3 zanlı yakalandı
Sahte araç satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandıran 3 zanlı yakalandı
Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te parkta kan donduran cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bandırma Müze Gemisi'ni bu yıl 45 bin kişi ziyaret etti
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Bosna Hersek'te 3. Saraybosna Helal Fuarı başladı
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Numan Kurtulmuş seçim sonrası Akşener'in sessizliği için ne dedi?
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Van Edremit’te çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz"
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Erdoğan'a destek verme' çağrısı
DenizBank sürdürülebilirlik hedefiyle 610 milyon dolar yurt dışı ihraç gerçekleştirdi
DenizBank sürdürülebilirlik hedefiyle 610 milyon dolar yurt dışı ihraç gerçekleştirdi
14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu
14 Mayıs seçimlerini bilen Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini duyurdu