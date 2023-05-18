İstanbulspor'u deviren Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler!

Avrupa basını, Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetinin ardından yarışı değerlendirdi. Belçikalılar, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı." dedi.

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Aslan, İstanbulspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü ve mutlu son için büyük bir avantaj yakaladı.

Belçika basınından, "m.gva.be" sitesi, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı. Bir galibiyet daha alan Dries Mertens ve arkadaşları, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını sekize çıkardı" yorumunu yaptı. Almanya'dan Kicker, "Galatasaray, şampiyonluğa doğru bir sonraki büyük adımını attı" satırlarına imza attı.

Çok yakından hissediyor

İtalya'dan "tuttomercatoweb.com" sitesi, "Icardi, Galatasaray'ı uçuruyor. İstanbulspor'a da 2 gol attı ve Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti" yorumunda bulundu.

Arjantin basınından "elgrafico.com.ar" sitesi, "Mauro Icardi, şampiyonluğu çok daha yakından hisseden Galatasaray için 2 gol attı. İstanbulspor'u da geçen Türk devi, artık şampiyonluk için kalan kısa zamanın geçmesini bekliyor" sözleriyle ligdeki yarışı değerlendirdi.