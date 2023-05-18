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Sahte araç satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandıran 3 zanlı yakalandı

Sahte araç satış ilanıyla vatandaşı 540 bin lira dolandıran 3 zanlı yakalandı

Sahte satış ilanı verdikleri araç için anlaştıkları kişiyi 540 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 3 şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.

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İnternet üzerinden sahte ilan veren 3 şüpheli, telefonda anlaştıkları kişiyi, aracı 540 bin liraya alması için Malatya'dan Erzurum'a çağırdı.

Anlaştıkları parayı mobil bankacılık üzerinden şüphelilerin hesabına yollayan vatandaş, Erzurum'a geldiğinde dolandırıldığını anladı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.P, (21) M.G. (25) ve H.B'nin (29) Kayseri'de saklandıklarını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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