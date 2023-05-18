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Ormana gelenler şoke olmuştu! Paket paket dökmüşler cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ormana gelenler şoke olmuştu! Paket paket dökmüşler cezası belli oldu

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alana çok sayıda paketli tavuk dökerek çevre kirliliğine neden olan işletmeye 819 bin 801 lira idari ceza verdi.

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Kirlilik ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Denetim ekipleri, Milas-Yatağan kara yolu Boğayokuşu mevkisinde yaptığı incelemede, çevreye dökülen çok sayıda paketli tavuk tespit etti.

Tavuklar, Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplandı.

Çevre kirliliğine neden olan ve Milas'ta faaliyet gösterdiği belirlenen firmaya 819 bin 801 lira idari para cezası kesildi.

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