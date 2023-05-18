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Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı

Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı

ÜSKÜDAR'da sahil yolunda bir vatandaşın yolun ortasına "seccade" serip namaz kıldığı anlar sosyal medyada birçok kişinin eleştirisine uğradı.

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişi Üsküdar'ın en işlek caddesi olan Paşa Limanı caddesinin ortasına seccade serip namaza durdu. Akan trafiğin ortasında namaz kılan vatandaşı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından, birçok kullanıcı şahsı eleştirdi.  Görüntülere gelen yorumlardan biri de  "İbadeti şova çevirip insanların hayatını tehlikeye atıyorsun" şeklinde oldu.

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