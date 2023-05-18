Premier Lig devi kesenin ağzını açtı: Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu!

Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

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Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük bir sürpriz yaptı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İngiliz ekibi rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe'nin bir çok maçına gözlemci gönderen siyah-beyazlılar 20 milyon euro bedelle milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya katmayı planlıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun hedefi Avrupa

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu, kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak, Avrupa'da boy göstermek istiyor. Milli yıldız ayrılığa sıcak bakıyor.

Ferdi'nin bu sezonki istatistikleri

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 43 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.