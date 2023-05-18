Tuğçe Tayfur bir kapattı bir açtı sonunda itiraf etti! 'Tesettür' sözleri gündem oldu
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Tuğçe Tayfur önce sahne hayatını bırakıp maneviyata yöneldi, sosyal medya hesabından da başı kapalı fotoğraflarını yayınladı. Geçtiğimiz gün ise Tuğçe Tayfur tekrar başı açık fotoğraflarını paylaşmaya başladı... Tuğçe Tayfur son olarak itiraf dolu sözleriyle yeniden gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu.
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Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürülmüştü.
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğraflar ile dikkat çekmişti.
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Farklı tarzı ile dikkat çeken Tuğçe Tayfur, "Geçiş sürecindeyim" diyerek tesettüre girdiği iddialarını yalanlamıştı.
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