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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 135,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 31,3 milyon dolarlık DİBS satarken, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 135,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mayıs haftasında net 135,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 31,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Mayıs itibarıyla 22 milyar 501,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 46,3 milyon dolardan 961,8 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 71,6 milyon dolardan 72,5 milyon dolara yükseldi.

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