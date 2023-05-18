Kemal Kılıçdaroğlu'ndan atama! Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden almıştı. Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyesi Çelik'i Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirmişti.