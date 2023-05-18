Kredi kartı kullananlar dikkat! Pazartesi gününden itibaren geçerli nakit avans çekimini durdurdu

Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber geldi. Birçok bankanın pazartesi gününden itibarıyla kredi kartından nakit avans çekimini durdurduğunu belirtti.

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Artan enflasyon rakamları ve iniş çıkışlı dolar kuru sebebiyle kredi kartlarına koşan vatandaşlara kötü haber geldi. Bankalar kredi kartlarından nakit avans çekimini durdurdu.

Merkez Bankası, 16 Mayıs’ta yayımlamış olduğu yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Bu kapsam bütününde Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.

"Çoğu banka kapattı"

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül’e konuşan bankacılık kaynakları, “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dedi.

Sektör temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için yüzde 1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğuna işaret etti. Bankacılık sektörüne göre, talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor.