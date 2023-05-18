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Talihsiz kadın katilinin elini ısırdı, ölümden kurtulamadı! Defalarca bıçakladı, ifadesi kan dondurdu!

Talihsiz kadın katilinin elini ısırdı, ölümden kurtulamadı! Defalarca bıçakladı, ifadesi kan dondurdu!

KIRŞEHİR'de, evine gittiği arkadaşını defalarca bıçaklayıp öldüren katil zanlısı, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Kadını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli ifadesinde; "Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum" dedi.

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Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Ankara Caddesi'ndeki Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T.'ye (38) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından ikamete giren polis ve sağlık ekipleri kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

G.T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan 10 saatlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalanan ve suçunu itiraf eden katil zanlısı Y.Y. (21); çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hatırlamıyorum"

Emniyette verdiği ifadesinde zanlı; G.T. ile birkaç kez görüştüğünü olay günü de birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını ve kendine saldıran elini ısıran maktulden kurtulmak için bıçak kullandığını ve gece yaşananları hatırlamadığını ileri sürdü. Girdiği evde kayıt cihazını fark eden Y.Y.'nin öldürme eylemini gerçekleştirdikten sonra kayıt cihazını da suya atarak kaçtığı da polis tarafından tespit edildi.

Öte yandan G.T.'nin cenazesi; otopsinin ardından Mucur ilçesinde toprağa verildi.

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