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Moskova'da 3'lü zirve! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Moskova'da 3'lü zirve! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 25 Mayıs’ta Rusya'nın başkenti Moskova’da üçlü görüşme gerçekleştirecek.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 25 Mayıs’ta Moskova'da üçlü toplantı yapılacağını duyurdu. Görüşmeyle ilgili teklifin Rusya tarafından yapıldığını belirten Başbakan Paşinyan, “Ermenistan kabul etti. Görüşmenin 25 Mayıs'ta Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılması planlanıyor” dedi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları yarın görüşecek

Moskova'da yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan üçlü görüşme gerçekleştirecek. Bakan Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bugün Rusya'ya geldi. Bayramov’un ziyareti çerçevesinde yarın Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılması planlanıyor.

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