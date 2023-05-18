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Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kağıttan okumayı bırak! O 'adam' kim herkes anladı...

Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kağıttan okumayı bırak! O 'adam' kim herkes anladı...

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura 10 gün kala Ankara'da açıklamalar yaptı. Millet İttifakı'nı desteklediği bilinen oyuncu Şahan Gökbahar ise Kılıçdaroğlu'na tavsiyelerde bulundu.

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Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Kılıçdaroğlu 2. tur çalışmalarına başlarken bugün Ankara'da elindeki kağıda bakarak açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan?", "Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten?" şeklinde sorular sordu. Kılıçdaroğlu yine açıklamalarında "İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim" dedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar ise Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Komedyen "Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin" diyerek şunları yazdı:

-Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim iş birliği yapıyor, ne diyorsunuz siz diyecektin!

-Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN!

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-10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı içişleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli...

-Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve YENİ! isimlerini açıkla .Kriz kapıda.

-Adalet ve eğitimi kim toparlayacak isim ver... Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!"

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