HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.