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Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. 

Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

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