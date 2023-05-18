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Bisiklet Fest sürüyor! Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı

Bisiklet Fest sürüyor! Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya yarışlarının ikinci etabı gerçekleştirildi.

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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 13 ülke ve 14 takımdan 87 sporcu katıldı.

Yaklaşık 119 kilometrelik parkurda birbirleriyle mücadele eden sporculardan 10'u bitiş çizgisine ulaşamadı.

Yarışın sonunda Arvich Bike Center Takımı'ndan İranlı sporcu Saeid Safarzadeh birinci, Çin Ulusal Takımı'ndan Xianling Lyu ikinci, Astana Takımı'ndan Estonyalı sporcu Martin Laas üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından verildi.

Yarışlarda üçüncü etap yarın, dördüncü etap ise 20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

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