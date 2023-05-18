Belçikalı Bakan Zühal Demir Erdoğan'a oy verenler için 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' dedi Ömer Çelik'ten tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren Türk vatandaşları hakkında söylediklerini kınadıklarını bildirdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türk vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sözcü Çelik, “Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir” ifadelerini kullandı.

Çifte vatandaşlık ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesini istedi

Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Milliyetçi muhafazakar Flaman N-VA Partisi üyesi Demir, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan yüksek oy oranını eleştirdi.

"Türkler beyin yıkıyor"

Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." ifadelerini kullandı.

2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı

Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.