Olimpiyat komitesi, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nı uygulamaya başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), "Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı 2023-2025" ile cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak.

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TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, sporda cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin ülke genelinde eşitlik ve sosyal değişimin sağlanması bakımından önem taşıdığı inancıyla 'Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi'ne ek olarak Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı uygulaması başladı.

Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı kapsamında TMOK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, komisyonları, komiteleri ve çalışanlarında cinsiyet dengesini sağlamak, liderlik ve karar alma pozisyonları için belirli dönem sınırları belirlemek, cinsiyet eşitliği gelişimlerini izlemek ve raporlamak, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusunda eğitimler verilecek.

TMOK, ayrıca ulusal spor federasyonlarını kendi genel kurul, yönetim kurulu, komisyon üyelerinde, çalışanlarında ve teknik kadrolarında cinsiyet dengesini sağlamaları için teşvik edecek.