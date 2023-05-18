Galatasaray'ın Zaniolo planı suya düştü: Bu rakamı ödeyecek takım yok!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, bir türlü isteneni veremedi. Sarı kırmızılı yönetimin İtalyan yıldız için yaptığı plan ise zora girdi.

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İstanbulspor maçında oyuna dahil olduktan 6 dakika sonra rakibine tabanla girerek direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

İlk 11'e giremediği için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki akıbeti de merak konusu.

Bunu ödeyecek takım yok

Sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunsa da bu rakamı İtalyan yıldıza ödeyecek kulüp piyasada yok.

Galatasaraylı yetenekle Milan ilgileniyor ancak teklifin 20 milyon Euro'yu geçmeyeceği konuşuluyor. Galatasaray 15 milyon Euro yatırım yaptığı Zaniolo'dan rekor gelir hedefliyordu.

"Aklını kaybetti"

Kırmızı kart gördükten sonra sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Zaniolo, İtalya'da gündeme oturdu.

Corriere dello Sport oyuncunun fotoğraflarına yer vererek, "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" diye yazdı. La Gazetta dello Sport ve Tuttosport da yıldız oyuncunun atılmasına geniş yer ayırdı.