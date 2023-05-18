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Rize'de hayatını kaybeden uzman çavuşa gözyaşlarıyla veda

Rize'de hayatını kaybeden uzman çavuşa gözyaşlarıyla veda

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucunu hayatını kaybeden 26 yaşındaki uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı.

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Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu (26), 16 Mayıs'ta komutanlığa ait misafirhanede konaklarken bir anda fenalaştı. Fenalaşan Kantaroğlu için 112 Acil Servise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri adrese giderek. Kantaroğlu’na ilk müdahalede bulundular. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kantaroğlu, ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden uzman çavuş için bugün Rize İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden baba Abdullah ve anne Hamiyet Kantaroğlu gözyaşlarını tutamadı. Uzman çavuşun 3 kardeşi annelerini teselli etmeye çalıştı.

Törenin ardından Kantaroğlu’nun naaşı, Pazar Sahil Camii’ne götürüldü. Uzman çavuş, burada kılınan cenaze namazının ardından Pazar Belediyesi mezarlığına defnedildi.

Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize İl Emniyet Müdürü Nuretttin Gökduman, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, siyasi parti temsilcileri ve uzman çavuşun yakınları katıldı.

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