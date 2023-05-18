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Altının kilogramı 1 milyon 367 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 367 bin liraya geriledi

- Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 367 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 242 bin lira, en yüksek 1 milyon 372 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 1 milyon 367 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 161 milyon 813 bin 354,22 lira, işlem miktarı ise 3.230,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 316 milyon 201 bin 719,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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