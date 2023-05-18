G7 Zirvesinde Ukrayna'da barış için uluslararası konferans fikri görüşülecek

G7 ülkelerinin liderleri, yarın Japonya'da başlayacak üç günlük zirvede, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için bir konferans düzenlenmesi fikrini de ele alacak.

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ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verecekleri desteğin yanı sıra 14 aydır süren savaşın sonlandırılması konusunda ortaya atılan fikirleri de Japonya'daki toplantıda değerlendirecek.

Japonya'nın Hiroşima kentinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde gazetecilere bilgilendirme yapan bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, liderlerin görüşmelerinde konunun gündeme geleceğini teyit etti.

Adının verilmesini istemeyen AB yetkilisi, Ukrayna konusunda bu yaz bir uluslararası konferans düzenlenmesi fikrinin G7 toplantısının konularından biri olacağını aktardı.

G7 Zirvesine, üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin başkanları da katılıyor.

G7 ülkelerinin uluslararası barış zirvesi fikrini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "barış formülü" temelinde değerlendirmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin 10 maddelik barış planı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen Ukrayna topraklarından çekilmesini ve Ukrayna'nın sınırlarının yeniden tesis edilmesini içeriyor.

Zelenskiy, geçen hafta İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye peş peşe düzenlediği ziyaretlerin ardından tüm görüşmelerinde Ukrayna’nın "barış formülünün" tartışıldığını aktararak, "Şimdi ortaklar arasında barış formülümüzü takip etme konusunda daha fazla istek var." demişti.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çabalar kapsamında Çin'in de girişimleri bulunuyor.

Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Rus ve Ukraynalı yetkililer dışında Polonya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerle de olası barış için görüşmeler yürütüyor.